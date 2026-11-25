El Santo ofrece su cancha por hasta $500.000 la hora. También alquila los vestuarios y el quincho para afrontar sus compromisos económicos.
Acuerdo para que Boca y Platense jueguen la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero
Deportes25/11/2026
La fecha será el miércoles 2 de diciembre, el horario también se dará a conocer en las próximas horas, junto con la venta de entradas y los detalles organizativos.
A la espera de la oficialización de la AFA pero todo esta encaminado acuerdo para que Boca y Platense jueguen la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero
Se espera que también se conozcan el horario, la venta de entradas y los detalles organizativos, que serán oficializados en las próximas horas, seri 21 hs.
El Madre de Ciudades vuelve a ser protagonista de una definición: fue el escenario en el que el conjunto de Vicente López se coronó campeón del fútbol argentino y donde el elenco de La Ribera levantó dos trofeos -Copa Argentina 2021 y Supercopa Argentina 2023-.
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A seis años de aquel 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona sigue presente en la memoria del fútbol mundial. La AFA, la Selección Argentina, Boca, Napoli, Sevilla y Gimnasia, entre otras instituciones, le rindieron homenaje con mensajes, imágenes y recuerdos para una leyenda que trascendió generaciones.
El Xeneize recibe este miércoles a Independiente Rivadavia desde las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Después de consagrarse campeón de Liga y conquistar la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena busca seguir haciendo historia en un cierre de año cargado de objetivos.
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La organización confirmó que Boca Juniors y Platense disputarán la final de la Copa Argentina el próximo 2 de diciembre. El Xeneize y el Calamar se enfrentarán por el título en un partido que promete ser uno de los grandes acontecimientos del cierre de la temporada del fútbol argentino.
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