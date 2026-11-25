A la espera de la oficialización de la AFA pero todo esta encaminado acuerdo para que Boca y Platense jueguen la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero

Se espera que también se conozcan el horario, la venta de entradas y los detalles organizativos, que serán oficializados en las próximas horas, seri 21 hs.

El Madre de Ciudades vuelve a ser protagonista de una definición: fue el escenario en el que el conjunto de Vicente López se coronó campeón del fútbol argentino y donde el elenco de La Ribera levantó dos trofeos -Copa Argentina 2021 y Supercopa Argentina 2023-.