El seleccionado dirigido por Germán Portanova enfrentará a Alemania este domingo, desde las 20.15, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de la reinauguración oficial del escenario bonaerense.

El encuentro marcará el regreso del fútbol al estadio platense tras las obras de remodelación y será una prueba para el conjunto argentino de cara al Mundial femenino de Brasil 2027.

Será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones, que ya se midieron en 2003 y en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2007.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Alemania

La venta de localidades comenzó este martes 24 de noviembre a través de la plataforma Deportick, con los siguientes valores:

Entradas populares: $15.000.

Plateas: $25.000.

Además, habrá una convocatoria especial a clubes de barrio y organizaciones sociales para acompañar al seleccionado nacional durante la reinauguración.

Argentina también enfrentará a Uruguay

El conjunto de Portanova disputará un segundo amistoso internacional el viernes 4 de diciembre, desde las 19, frente a Uruguay, en el estadio de Barracas Central.

Ambos compromisos forman parte de la preparación del seleccionado argentino para la próxima Copa del Mundo femenina.