Vatican News

Este martes 24 de noviembre salió a la venta El diario personal del Papa Francisco, un libro que reúne anotaciones inéditas del pontífice argentino sobre sus experiencias religiosas, sus temores y los momentos más difíciles de su vida espiritual.

La obra fue elaborada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Mario Bergoglio.

En una entrevista con Vatican News, Fernández reveló que el propio Francisco le había encomendado revisar sus escritos personales y seleccionar aquellos que pudieran resultar provechosos para los fieles.

El papel de León XIV

Tras la muerte de Francisco, el cardenal puso al tanto a León XIV de aquella conversación. Dos días después, el nuevo pontífice encontró la caja que contenía los documentos y se la entregó para que avanzara con el trabajo.

La publicación contó con su aprobación. Fernández explicó que quedaron excluidas referencias privadas a personas que todavía viven y anotaciones realizadas mediante símbolos difíciles de descifrar.

La crisis espiritual de Francisco

Entre las revelaciones más significativas aparece una profunda crisis espiritual que Bergoglio atravesó entre 2021 y 2022.

En sus anotaciones, Francisco también dejó testimonios de experiencias místicas vinculadas con Jesús y la Virgen María, además de episodios en los que describió encuentros con el demonio.

Fernández relacionó la superación de aquella crisis con la elaboración de los últimos documentos del pontífice argentino, especialmente la exhortación apostólica C’est la confiance y la encíclica Dilexit nos.

El libro incluye, además, referencias a conversaciones con Angela Merkel, cuestionamientos a algunos argentinos y reflexiones sobre la dignidad humana y la religiosidad popular.

Fuente: Vatican News.