La iglesia de San Carlos, declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, fue sometida a una inspección técnica para evaluar su estado de conservación. El relevamiento arrojó un resultado preliminar favorable, aunque permitió identificar sectores que requieren seguimiento para evitar que los deterioros se agraven.

La recorrida estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (DIPAUS), encabezados por la arquitecta Claudia Lamas, a partir de una solicitud del director de Cultura de San Carlos, Gastón Contreras.

Durante la inspección se examinaron tanto el interior como el exterior del templo, con especial atención a las cubiertas, los muros, las pinturas y los frescos. Si bien no se detallaron daños de gravedad, los técnicos señalaron la necesidad de atender algunos puntos específicos para prevenir problemas mayores.

Con la información obtenida, DIPAUS elaborará informes técnicos que permitirán determinar qué intervenciones son necesarias y estimar sus costos. Estos documentos servirán para gestionar recursos y planificar futuras obras de conservación, que deberán respetar los materiales y las técnicas constructivas originales.

El relevamiento también incluyó el entorno urbano de San Carlos, cuyo valor histórico se encuentra ligado a sus construcciones de adobe, sus fachadas y la fisonomía tradicional del pueblo. La localidad, atravesada por la Ruta Nacional 40, fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1975.

En ese contexto, se planteó la necesidad de establecer criterios más precisos para las nuevas construcciones y modificaciones de edificios. Aunque San Carlos cuenta con una ordenanza general, se busca avanzar en pautas sobre alturas, colores, fachadas, aberturas y cartelería, con el objetivo de preservar las características arquitectónicas del lugar.

Por su condición de Monumento Histórico Nacional, cualquier intervención sobre la iglesia deberá coordinarse con la Comisión Nacional de Monumentos y los organismos e instituciones involucrados en su conservación.

El trabajo también contempla la posibilidad de capacitar a trabajadores locales para que las futuras tareas de mantenimiento y restauración se realicen con técnicas adecuadas a las características históricas de los edificios.