El Centro Juventud Antoniana convocó a sus socios a una Asamblea General Ordinaria que tendrá entre sus principales puntos la renovación y proclamación de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización.

La reunión será el viernes 18 de diciembre en la sede de Lerma 601, con primera convocatoria a las 17 y segunda a las 18, según el aviso publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La renovación de autoridades se realizará conforme al artículo 51 del estatuto de la institución. La convocatoria no informa listas de candidatos ni detalla un cronograma electoral.

También se tratará el balance

El orden del día incluye la consideración de la memoria, inventario, balance general, cuenta de ganancias y pérdidas e informe del órgano de fiscalización.

La documentación corresponde al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2025 y cerrado el 31 de agosto de 2026.

También están previstos la lectura del acta de convocatoria, un minuto de silencio por los socios fallecidos y la designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.

El aviso lleva la firma del secretario de la institución, José Antonio Diez Zavaleta.