La decisión se tomó después de varios rumores sobre una posible postergación, principalmente por el ajustado calendario que tiene el equipo de la Ribera en el tramo final del año. Finalmente, no habrá modificaciones y ambos equipos se preparan para disputar el encuentro decisivo.

Si bien el día ya está confirmado, todavía resta conocer dónde se jugará la final y a qué hora comenzará. La organización adelantó que esos detalles serán comunicados oficialmente en las próximas horas. También se informarán las condiciones para la venta de entradas y la distribución de las parcialidades.

Boca buscará sumar su quinta Copa Argentina y ampliar su ventaja como máximo ganador de la competencia. El Xeneize ya levantó el trofeo en 1969, 2012, 2015 y 2020.

Del otro lado estará Platense, que afrontará una oportunidad histórica: conquistar por primera vez este certamen y sumar una estrella a su historia.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 2 de diciembre, Boca y Platense se encontrarán cara a cara por la gloria de la Copa Argentina.