La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) habría elegido nuevamente a Estados Unidos como sede de la Copa América 2028, aunque todavía resta el anuncio oficial del organismo.

El presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, habría comunicado la decisión a los representantes de las federaciones sudamericanas durante una reunión del Consejo de la Conmebol realizada en Colombia.

De concretarse la elección, será la tercera vez que el país norteamericano organice la competencia, tras las ediciones de 2016 y 2024.

Argentina buscará el tricampeonato

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llegará al torneo como bicampeón continental, luego de las conquistas obtenidas en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

En esta última edición, Argentina derrotó 1-0 a Colombia en la final, con un gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario, y alcanzó su decimosexto título continental.

La Copa América podría tener un nuevo formato

La edición de 2028 volvería a contar con 16 selecciones: las diez pertenecientes a la Conmebol y seis representantes de la Concacaf.

Sin embargo, según Noticias Argentinas, se analiza modificar el formato de competencia utilizado en 2024, que consistió en cuatro grupos de cuatro equipos.

El campeonato se disputaría entre junio y julio de 2028, en un año en el que Estados Unidos también será anfitrión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Cómo le fue a Argentina en los torneos disputados en Estados Unidos

Mundial 1994: octavos de final.

Copa América 2016: subcampeón.

Copa América 2024: campeón.

Mundial 2026: subcampeón.

Por el momento, resta conocer la confirmación oficial de la Conmebol, las ciudades anfitrionas y el formato definitivo del campeonato.