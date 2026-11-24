Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, Boca Juniors se prepara para afrontar un exigente cierre de año, con la posibilidad de sumar otros tres títulos.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó que cuenta con todo el plantel para recibir a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera.

El Vasco evaluará el desgaste físico de los futbolistas que disputaron la final en Colombia antes de definir la formación titular. Varios referentes del equipo manifestaron su intención de jugar desde el inicio.

En caso de superar al conjunto mendocino, el Xeneize enfrentará a Gimnasia de La Plata, que este lunes eliminó a Newell’s tras imponerse por 4-2.

Los cuartos de final se disputarán durante el próximo fin de semana, mientras que la definición del campeonato está prevista para el 12 de diciembre en La Plata.

Boca todavía puede conquistar tres títulos más

Además del Torneo Clausura, el conjunto de Arruabarrena tiene pendiente la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, con horario y sede a confirmar. Si consigue ganar el Clausura, también disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba.

La agenda de Boca hasta fin de año

25 de noviembre: Independiente Rivadavia, por los octavos del Clausura.

28 o 29 de noviembre: posibles cuartos de final ante Gimnasia de La Plata.

2 de diciembre: final de la Copa Argentina ante Platense.

5 o 6 de diciembre: eventual semifinal del Clausura.

12 de diciembre: eventual final del Clausura.

19 de diciembre: eventual Trofeo de Campeones ante Belgrano, en Córdoba.

De esta manera, Boca podría disputar hasta seis partidos más antes de finalizar el año, dependiendo de su desempeño en los playoffs del campeonato local.