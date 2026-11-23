“Buen día, bosteros”: el mensaje de Leandro Paredes para celebrar el gran presente de Boca





La alegría continúa en el mundo Boca. Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Leandro Paredes volvió a ser protagonista en las redes sociales con una publicación que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El campeón del mundo utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen de los dos trofeos que consiguió recientemente con la camiseta azul y oro: el título de la tabla anual y la Copa Sudamericana.

Junto a la fotografía, el capitán xeneize escribió un breve pero significativo mensaje: “Buen día, bosteros”, una manera de compartir su felicidad con los simpatizantes en medio de los festejos por la consagración internacional.

UN MOMENTO ESPECIAL PARA PAREDES

El mediocampista atraviesa una etapa muy importante en su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente. Con su liderazgo y experiencia, se convirtió en una de las principales referencias del plantel.

La conquista de la Copa Sudamericana tiene un valor especial para Paredes, ya que representa su primer título internacional con Boca y una nueva página en su historia con la institución.

Además, el futbolista tuvo que afrontar una exigente final ante Atlético Mineiro. Las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla afectaron su condición física y debió ser reemplazado durante el segundo tiempo.

Luego de la consagración, sufrió una descompensación mientras brindaba una entrevista y fue trasladado a una clínica para realizarse controles médicos. Horas más tarde, llevó tranquilidad a los hinchas a través de sus redes sociales.

BOCA NO QUIERE DETENERSE

Mientras disfruta de los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana, el conjunto xeneize también tiene nuevos objetivos deportivos por delante.

El próximo desafío será ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura, donde buscará continuar con su buen momento y seguir peleando por otro título.

Con Paredes como bandera, Boca vive días de felicidad y sus hinchas disfrutan de un presente que quedará marcado en la historia del club.