Las lluvias, los deterioros de calzada y los trabajos de mantenimiento obligan a circular con precaución en distintos puntos de Salta este miércoles 25 de noviembre, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Una de las principales advertencias corresponde a la ruta nacional 40, entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada. Se indica desviar por la ruta provincial 53, por el paraje El Churcal, mientras se realizan tareas de mantenimiento.

Sobre la misma ruta, pasando el Abra del Acay, el informe describe condiciones de circulación muy complicadas y recomienda utilizar vehículos 4x4.

Rutas 68, 51 y 33: los sectores para extremar cuidados

En la ruta nacional 68, entre La Merced y La Viña, se informaron pozos. Para el sector de Cafayate, el reporte también advierte sobre deslizamientos.

En la ruta nacional 51 se pide precaución por pozos antes de Campo Quijano y antes de San Antonio de los Cobres, además de tránsito intenso de camiones. En Los Andes se señala un socavón y sectores de calzada irregular.

La ruta provincial 33 requiere mucha precaución entre los kilómetros 44 y 59, por mantenimiento con maquinaria pesada, neblinas matinales y presencia de fauna autóctona.

Agua en la ruta 34 y trabajos entre Metán y Rosario de la Frontera

En la ruta nacional 34, a la altura de Embarcación, hay pozos, trabajos de Vialidad Nacional y acumulación de agua sobre la calzada.

El tramo Pichanal–Embarcación también presenta baches, banquinas irregulares y animales sueltos. Entre Embarcación y General Mosconi se registran obras y deterioros, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre baches.

En la ruta nacional 9/34, entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, se realizan arreglos en ambos sentidos. El reporte señala presencia de máquinas y calzada resbaladiza.

Para la ruta nacional 16, en Anta, se pide atención por camiones y baches. En la ruta 9, en La Caldera, se advierte sobre sectores angostos y tareas de bacheo.

Rutas provinciales: animales, neblina y pasos de agua

En Orán se informó presencia de animales sueltos en las rutas provinciales 13, 19 y 15. La RP18, hacia Isla de Cañas, presenta pedregullo y paso de río.

También se recomienda precaución por animales en las RP5, 29, 30 y 41, en Anta, y por pozos en la RP20. En Rivadavia hay caminos vecinales con malezas y advertencias para las RP7, 13 y 156.

En la RP27, hacia Tolar Grande, continúan trabajos de mantenimiento y circulación de camiones. En la RP133, hacia Iruya, se advierte sobre calzada sin pavimentar, calamina y sectores de cornisa, con la recomendación de no cruzar arroyos.

Las recomendaciones generales son reducir la velocidad, circular con luces encendidas, respetar la señalización y las indicaciones de Vialidad, y evitar atravesar zonas anegadas.