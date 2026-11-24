El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, confirmó que dos personas fueron demoradas y que una tercera es buscada por la Policía tras las agresiones contra efectivos que intervinieron en una fiesta clandestina en jurisdicción de Cerrillos.

En diálogo con Aries, el funcionario explicó que alrededor de 20 personas participaron de las agresiones contra los uniformados, que también provocaron daños en vehículos policiales.

Avellaneda precisó que los efectivos sufrieron heridas que no revistieron gravedad y que ya fueron dados de alta. En tanto, la Brigada de Investigaciones continúa trabajando para localizar a otro de los involucrados.

El ministro explicó que, durante la intervención del personal de la Comisaría de Los Pinares, no solamente reaccionaron quienes participaban de la fiesta clandestina, sino también personas que salieron de otros domicilios.

“En vez de tratar de sofocar o calmar la situación, fueron directamente a agredir cobardemente”, expresó Avellaneda. El funcionario señaló que eran apenas tres o cuatro los efectivos policiales que intervinieron inicialmente en el procedimiento.

Reforzarán la presencia policial en Cerrillos

Tras una reunión con el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, y legisladores departamentales, Avellaneda anticipó una modificación en la distribución de las jurisdicciones policiales para fortalecer la cobertura en los barrios afectados.

“Vamos a reformular algunos sectores que dependen del Distrito 11, los vamos a afectar al Distrito 10, para tener mayor cercanía y poder reforzar más el lugar”, adelantó.

El ministro también confirmó que continuarán los operativos con unidades especiales de la Policía en los barrios que limitan con la zona sudeste de Salta Capital.

El consumo de alcohol, detrás de la conflictividad social

Avellaneda aseguró que, según los indicadores de la Unidad de Análisis Criminal, el consumo excesivo de alcohol constituye el principal desencadenante de los episodios de violencia, seguido por el consumo de sustancias prohibidas.

El funcionario relacionó esta problemática con enfrentamientos entre grupos antagónicos, conflictos entre vecinos y situaciones de violencia intrafamiliar.

“La conflictividad social se marca por el exceso en el consumo de alcohol”, sostuvo.