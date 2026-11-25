El cierre definitivo del pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10 (LO-X10), ubicado en Pichanal, continúa en el centro del debate ambiental y operativo en el norte salteño. Mientras la Provincia y la Justicia avanzan en definiciones para contener el pasivo ambiental que lleva años emanando gases y fluidos, desde el sector privado local reclaman que se abra una convocatoria formal para presentar proyectos de intervención.

En diálogo con Pasaron Cosas, por Aries, Sergio Vargas, representante del sector empresarial de la provincia, señaló que existen equipos disponibles en Tartagal y planteó la necesidad de que se contemple la capacidad operativa regional. Para ejecutar una obra de esa complejidad, explicó que el esquema previsto requiere conformar una unión transitoria de empresas (UTE) junto a operadoras certificadas en el rubro hidrocarburífero.

Según indicó, hace aproximadamente dos años se solicitó información oficial a la Provincia sobre el estado del pozo para elaborar un esquema preliminar de trabajo. No obstante, aclaró que cualquier proyecto deberá ser actualizado y validado por los técnicos responsables una vez que se definan las condiciones formales, dado el agravamiento que registraron las fugas en el último tiempo.

Cómo sería la intervención y los plazos estimados

De acuerdo con las estimaciones, las tareas para neutralizar el pozo demandarían entre cuatro y seis meses de ejecución e implicarían la contratación de unos 40 trabajadores de la zona, además del personal técnico especializado.

En cuanto al procedimiento operativo, se mencionó la necesidad de realizar una perforación paralela para aliviar la presión acumulada y avanzar luego con la cementación y el sellado definitivo de la estructura. Aun así, se remarcó que los detalles finales de ingeniería dependen de los especialistas a cargo.

Reclamo por una convocatoria oficial

El principal planteo apunta a que la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) —que asumió el control temporal del área tras la caducidad de la última concesión privada— abra una instancia formal para evaluar propuestas. Hasta el momento, no existe una licitación abierta ni adjudicaciones definidas para ejecutar el cierre.

“Tenemos el equipo cerca y pretendemos generar trabajo con la gente del norte”, sostuvo Vargas al pedir que no se deje afuera a las firmas locales en la toma de decisiones sobre los pasivos ambientales de la región.