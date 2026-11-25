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Sergio Vargas advirtió que un pozo petrolero ubicado en la zona de Morillo podría atravesar una situación similar a la del pozo con emanaciones de Pichanal si no se toman medidas para su cierre.

En Pasaron Cosas, por Aries, el relacionista internacional, que representa a una empresa interesada en realizar trabajos de abandono de pozos, planteó la necesidad de actuar preventivamente sobre esa instalación.

“En Rivadavia, cerca de Morillo, hay otro pozo que va a caminar lo mismo si no se lo cierra”, sostuvo, al comparar su situación con el caso de Pichanal.

Vargas retomó la advertencia al señalar que existen pozos que requieren un cierre definitivo. Insistió en que deben tomarse recaudos para evitar que se agraven los problemas asociados a instalaciones que dejaron de utilizarse.