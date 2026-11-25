Los pasos fronterizos hacia Chile, Bolivia y Paraguay presentan distintos horarios de funcionamiento este miércoles 25 de noviembre, según la información difundida por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Antes de viajar, se recomienda consultar el estado actualizado de cada cruce, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar su funcionamiento.

Chile: Sico y Jama habilitados

El paso de Sico, en Salta, está habilitado para toda clase de vehículos de 9 a 19. El informe prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 4 y 18 grados.

El paso de Jama, en Jujuy, figura habilitado de 8 a 20, también para toda clase de vehículos, pero con cortes intermitentes por condiciones climáticas en alta montaña. Se informaron vientos de 78 kilómetros por hora.

En tanto, Socompa mantiene únicamente el paso ferroviario y no está habilitado para vehículos.

Bolivia: tres cruces funcionan las 24 horas

Los pasos de Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas están habilitados las 24 horas.

El servicio de chalanas de Aguas Blancas funciona de 6 a 20. En los sectores fronterizos se prevén condiciones de nubosidad y probabilidad de lluvias.

Paraguay: Misión La Paz, de 7 a 20

El paso de Misión La Paz está operativo para el tránsito de personas y vehículos de 7 a 20.

Para la zona se pronostica cielo nublado con lluvias, temperaturas de entre 21 y 25 grados y viento de 19 kilómetros por hora.

Las recomendaciones incluyen llevar la documentación personal y del vehículo, reducir la velocidad sobre calzadas mojadas y respetar los horarios de habilitación. Para los cruces de alta montaña, también se aconseja contar con abrigo y combustible suficiente.