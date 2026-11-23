El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, con el que se completa el balance del tercer trimestre del año, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Proyecciones privadas y evolución de la actividad
Analistas privados estiman que una eventual mejora mensual en septiembre no compensaría la caída del trimestre, luego de la baja del 0,6% registrada en el segundo trimestre frente al primero y de la contracción interanual del 1,7% en agosto (con un acumulado de -1,2% en los primeros ocho meses). En sus cálculos, Equilibra proyectó un alza del 0,5% mensual en septiembre pero una caída del 2,6% en el tercer trimestre, mientras que Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance del 0,1% mensual y un retroceso trimestral del 1,2%.
Brecha sectorial y expectativas para el año
El informe señala que la expansión en sectores primarios con menor generación de empleo directo no alcanza a equilibrar el freno en industria, comercio y actividades intensivas en mano de obra. En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central recortó la proyección de crecimiento anual para 2026 del 3,2% en enero al 0,7% en octubre, por debajo del 5% previsto en el Presupuesto, mientras el Gobierno vincula el freno previo a factores externos y a la normalización agrícola tras cosechas récord.