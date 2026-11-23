Las rutas y accesos de la provincia volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades durante el fin de semana. En un amplio despliegue coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Policía de Salta montó exhaustivos puntos de control con el objetivo de contener la siniestralidad, fiscalizar la documentación y garantizar el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito vigentes.

Los efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron un total de 10.990 vehículos en arterias clave de la red vial salteña. Durante los procedimientos se labraron 1.223 infracciones por diversas transgresiones normativas y se tomaron 7.314 pruebas de alcoholemia, un esfuerzo de fiscalización masiva orientado a retirar de circulación a quienes conducen bajo los efectos del alcohol y representan un riesgo inminente en la vía pública.

La prueba de fuego del fin de semana se concentró en la localidad de El Quebrachal, donde se implementó un dispositivo preventivo especial con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Cristo Rey. La masiva convocatoria de fieles y visitantes entre el viernes y el domingo exigió un blindaje operativo sobre la Ruta Nacional 16 y sus caminos vecinales aledaños para asegurar un flujo vehicular ordenado y mitigar cualquier eventualidad.

Como balance de las actuaciones, 86 conductores resultaron sancionados tras dar positivo en los controles de alcoholemia, quedando a disposición de los juzgados de faltas correspondientes. La cifra vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de conductas de alto riesgo al volante, a pesar de las intensas campañas de concientización y la vigencia de la normativa de tolerancia cero en el territorio provincial.

Desde el organismo estatal confirmaron que los esquemas de patrullaje y los puestos de control sorpresivos mantendrán su presencia en los principales corredores viales y centros urbanos de Salta. La estrategia preventiva busca sostener la severidad de los controles durante los próximos fines de semana para consolidar una mayor responsabilidad ciudadana y proteger la vida de los transeúntes.