Una fuerte polémica sacude el ámbito académico y político tras el anuncio de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ante la convocatoria prevista para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, el vicerrector Emiliano Yacobitti sentó una postura firme al rechazar la realización del evento y anticipar que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que el máximo órgano de gobierno universitario se pronuncie institucionalmente en contra del reconocimiento.

El dirigente universitario fue tajante al señalar que la universidad pública no puede constituirse en escenario de tributos a figuras vinculadas con la lucha armada. Si bien remarcó que las aulas de la UBA garantizan la máxima pluralidad para el estudio científico y crítico de todos los procesos históricos, enfatizó que los homenajes e distinciones institucionales deben reservarse exclusivamente para aquellos actores que realizaron aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública en estricto apego al orden constitucional y democrático.

La postura de Yacobitti se dio a conocer luego de que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitara informes detallados a las autoridades de la UBA sobre las actuaciones administrativas del evento para evaluar medidas y evitar su concreción. La actividad objeto de la controversia había sido declarada de interés por las autoridades de la mencionada facultad, a instancias del Colectivo Cultural Contramuro y una cátedra de la carrera de Sociología.

El acto cuestionado preveía la inauguración de una escultura en honor al histórico líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), abatido en 1976 durante un operativo militar. La coincidencia de la fecha elegida para el homenaje con el aniversario del retorno de la democracia agravó las tensiones en la comunidad académica, abriendo un intenso debate sobre los límites de la autonomía y los valores institucionales.

(Con información de TN)