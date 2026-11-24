El presidente Javier Milei tenía previsto recibir este martes 24 de noviembre, a las 11, a su par de Polonia, Karol Nawrocki, en una reunión bilateral en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Según la agenda oficial, del encuentro también participarían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La agenda del presidente polaco en Argentina

Nawrocki llegó al país en el marco de una visita que incluye actividades diplomáticas y encuentros con representantes de la comunidad polaca radicada en Argentina.

El mandatario participó de una ceremonia con integrantes de esa colectividad, donde destacó la preservación de la identidad, la cultura y las tradiciones de su país entre las generaciones de descendientes de inmigrantes. Su agenda también contempla un homenaje al general José de San Martín.

Comercio, seguridad y cooperación internacional

Desde la Presidencia de Polonia anticiparon que las conversaciones estarán centradas en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la cooperación económica y la seguridad internacional.

El encuentro también forma parte de las gestiones diplomáticas previas a la cumbre del G20, que se realizará en diciembre en Miami.

La primera visita de un presidente polaco en 31 años

La llegada de Nawrocki constituye la primera visita oficial de un presidente polaco a la Argentina desde 1995, cuando el entonces mandatario Lech Walesa estuvo en el país.

Según las autoridades polacas, en Argentina residen al menos 200.000 personas de origen polaco.

Tras su paso por Buenos Aires, Nawrocki continuará su gira sudamericana en Chile, donde mantendrá una reunión bilateral con el presidente José Antonio Kast.