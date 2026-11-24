El Congreso argentino transita una metamorfosis histórica marcada por la fragmentación política y la desaceleración productiva. Desde el retorno de la democracia en 1983, la actividad legislativa ha experimentado una caída sistemática en la cantidad de proyectos sancionados, una tendencia que se profundizó de manera drástica bajo la actual administración de La Libertad Avanza. Con apenas 11 leyes aprobadas en 2025 y un ritmo acotado durante 2026, la gestión vigente se encamina a convertirse en la de menor rendimiento cuantitativo en cuatro décadas de democracia. Este fenómeno responde a una Cámara cada vez más dividida en múltiples bloques, muy lejos del esquema bipartidista de los años ochenta.

El contraste con décadas anteriores resulta demoledor al repasar las estadísticas oficiales. Mientras que el promedio de sanción histórica se ubica en 122 leyes anuales —con un pico de 191 normas en 2014 gracias a las mayorías propias del kirchnerismo—, los últimos años muestran que menos del 1% de las miles de iniciativas presentadas logran ver la luz. Pese a este escenario, desde el ámbito parlamentario se suele objetar la métrica cuantitativa: megaproyectos como la Ley Bases implicaron la modificación simultánea de más de 40 normas en un solo tratamiento, al tiempo que reformas de peso como la laboral o la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea marcaron la agenda reciente.

Las tensiones entre la Casa Rosada y el Poder Legislativo se reflejan de forma clara en la disputa por el presupuesto y el uso de la facultad del veto. La administración actual gobernó durante dos ejercicios mediante la prórroga de partidas presupuestarias anteriores, sumándose a una lista de excepciones históricas que incluye a los años 2011, 2020, 2022 y 2024. A su vez, sobre un total de 417 vetos firmados por los presidentes desde 1983 —un ranking que encabeza Carlos Menem con casi la mitad de los rechazos totales—, el oficialismo actual ha apelado activamente a esta herramienta institucional, registrando además reveses resonantes cuando la oposición logró insistir y revertir los vetos en áreas como el presupuesto universitario y las emergencias sociales.

Entre los hitos y deudas pendientes de la democracia, el informe pone en evidencia marcadas deudas institucionales y transformaciones de representación. El Congreso arrastra un atraso de 32 años en la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal —exigida por la reforma constitucional de 1994— y mantiene congelada la distribución de bancas basada en el censo de 1980. En contraposición, la mayor transformación democrática dentro del recinto la encabeza la equidad de género: la participación femenina en las bancas dio un salto histórico al pasar del 4% en los inicios del ciclo democrático a superar el 40% en ambas cámaras en la actualidad.

(Con información de Clarín)