Tras el fin de semana largo, el Gobierno de Javier Milei inicia una semana marcada por las negociaciones parlamentarias, la discusión de la reforma política y la expectativa por los nuevos indicadores de la actividad económica.

La Casa Rosada busca consolidar los acuerdos con los bloques dialoguistas del Congreso para avanzar con las iniciativas pendientes antes de finalizar el año legislativo.

La suspensión de las PASO, en el centro de las negociaciones

Uno de los principales objetivos del oficialismo es avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

El Gobierno deberá intensificar las conversaciones con los sectores de la oposición para reunir los votos necesarios y modificar el esquema electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Otro de los acontecimientos políticos de la semana será la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado este miércoles 25 de noviembre. El funcionario brindará su primer informe de gestión y deberá responder 1.287 preguntas vinculadas con la economía, las jubilaciones, las políticas sociales y distintas controversias que involucran al Gobierno nacional.

Entre ellas figuran la salida de Manuel Adorni y el caso del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro.

La economía, otro frente de preocupación

En paralelo a las negociaciones políticas, el Ejecutivo estará atento a la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que podría anticipar una recesión técnica.

El escenario económico también fue objeto de un reciente informe del diario británico Financial Times, que vinculó el estancamiento de la recuperación económica con la caída de la aprobación presidencial.

La evolución de la actividad económica y las negociaciones parlamentarias marcarán así la agenda del Gobierno durante la última semana completa de noviembre.