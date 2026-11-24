El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, respondió al diputado de La Libertad Avanza Nicolás Arce por sus declaraciones sobre la contratación del traslado de un mamógrafo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, defendió el procedimiento y anunció acciones legales por afirmaciones que calificó como difamatorias.

“Acepto las críticas políticas totalmente, pero no voy a aceptar nunca las calumnias y las injurias”, sostuvo. Luego agregó: “Esta es la última vez que salgo a hablar. Va a hablar la Justicia directamente”.

La respuesta por la licitación

El cuestionamiento está vinculado con el traslado técnico, desmontaje y reinstalación del mamógrafo Alpha RT desde el Hospital Oñativia hasta el Centro de Salud 15 de barrio Castañares, según precisó el ministro en el texto que acompañó el video.

Mangione afirmó que la contratación se realizó mediante una licitación pública gestionada por la Secretaría de Contrataciones.

En su publicación identificó el procedimiento como Licitación Pública 108-0137-LPU26, correspondiente a la Resolución Ministerial 1604/26. También señaló que fue publicado en el Boletín Oficial del 16 de septiembre y encuadrado en el artículo 13 de la Ley 8072.

“Esa licitación no la hago yo, la hace la Secretaría de Contrataciones”, expresó. Argumentó además que trasladar un mamógrafo es una tarea compleja y que requiere evaluar el precio y las condiciones del servicio.

Negó vínculos y anunció cartas documento

En el mensaje escrito, el ministro negó tener relación con Gabriela Elizabeth Barrera, mencionada en los cuestionamientos: “La señora Gabriela Elizabeth Barrera no tiene ningún vínculo conmigo”.

También rechazó las referencias a su esposa y aseguró que ella nunca trabajó en la administración pública. Anunció que recibirán cartas documento quienes, según sostuvo, lo difamaron o involucraron a su familia.

El mensaje al diputado

Mangione también dirigió un reclamo político a Arce, a quien le pidió que se ocupe de los problemas del norte provincial.

“Demostrá cada cosa que dijiste”, manifestó en el cierre del video, y aseguró que llevará su respuesta “hasta las últimas consecuencias”.