El diario británico Financial Times publicó un informe sobre la situación económica y política de la Argentina, en el que advirtió que la pérdida de popularidad del presidente Javier Milei genera preocupación entre los inversores internacionales.

El artículo, publicado el domingo 22 de noviembre, señaló que la aprobación del mandatario descendió de más del 40% en enero a alrededor del 35% en los últimos meses, en un contexto de estancamiento de la actividad económica.

Según el medio británico, este escenario debilitó las perspectivas electorales del oficialismo de cara a las presidenciales de octubre de 2027.

Estancamiento económico y caída de la popularidad

El informe sostiene que la recuperación económica prometida por Milei perdió impulso y señala que la mayoría de los analistas considera que Argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

La publicación también advierte que la incertidumbre electoral comenzó a modificar las expectativas de los mercados respecto de la continuidad de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

El riesgo país y los vencimientos de deuda

Otro de los puntos centrales del análisis es el encarecimiento del financiamiento internacional. El riesgo país pasó de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a aproximadamente 1.070 puntos el viernes 20 de noviembre.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta el desafío de garantizar los recursos necesarios para afrontar vencimientos de deuda por cerca de US$17.000 millones durante 2027.

El Financial Times también puso el foco en la incertidumbre sobre la disponibilidad de asistencia financiera de Estados Unidos, tras los resultados de las elecciones legislativas de medio término en ese país.