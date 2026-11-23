La Casa Rosada se encamina a su semana más determinante en el ámbito parlamentario con una agenda cargada de alta tensión política y negociaciones contra reloj. En las vísperas del cierre de las sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo volcará todo su peso estratégico para obtener la media sanción de la reforma política y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027. La ambiciosa hoja de ruta oficial incluirá la confirmación de sesiones extraordinarias para diciembre, extendiendo el debate legislativo en un intento por blindar los pilares gobernables del oficialismo antes de fin de año.

El primer plato fuerte de la semana tendrá como protagonista al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien comparecerá este miércoles ante el Senado para brindar su primer informe de gestión tras asumir el cargo en junio. El funcionario deberá responder un voluminoso pliego de más de 1500 preguntas formuladas por todos los bloques parlamentarios, concentradas principalmente en la marcha económica a cargo de Luis Caputo, así como en las decisiones de Capital Humano y Salud. La exposición marcará el retorno del control de gestión a la Cámara Alta tras la convulsa salida de su antecesor en el cargo.

Superado el examen ante los senadores, Santilli deberá retomar inmediatamente su rol de articulador político con los gobernadores para viabilizar el proyecto que busca suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa de reforma electoral, que también contempla la incorporación de la norma de Ficha Limpia impulsada por el PRO, ya cuenta con dictamen de mayoría y buscará su aprobación en el recinto durante la sesión del jueves, antes de ser girada a la Cámara de Diputados para su ratificación final durante el período extraordinario.

En simultáneo, la Cámara de Diputados se prepara para un "superjueves" de debate donde el oficialismo intentará dar media sanción a la Ley de Leyes. Tras destrabar el dictamen en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch —luego de aceptar modificaciones clave exigidas por la oposición, como la quita del capítulo de discapacidad—, La Libertad Avanza busca cumplir con las exigencias de previsibilidad fiscal que demanda el Fondo Monetario Internacional, reservando la discusión final en el Senado para los primeros días de diciembre.

El cierre del año parlamentario se vislumbra así como un test de gobernabilidad crucial para las aspiraciones del Presidente. Entre el tratamiento acelerado de leyes sensibles como la regulación de la ludopatía y la reconfiguración del calendario electoral de cara a los próximos comicios, el Ejecutivo pone a prueba su capacidad de alianzas en un Congreso fragmentado donde cada voto cuenta para sostener el rumbo del programa oficial.

(Con información de Página12)