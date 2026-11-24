El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles 25 de noviembre, desde las 15, ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Será su primera exposición ante el Congreso desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Los doce bloques parlamentarios remitieron originalmente 1.659 consultas, que fueron unificadas en un cuestionario de 1.287 preguntas para evitar reiteraciones.

Economía, jubilaciones y obra pública

El rumbo económico del Gobierno de Javier Milei concentrará buena parte de los interrogantes. Los legisladores solicitaron precisiones sobre la actividad industrial, las tarifas, el endeudamiento, las privatizaciones y el estado de las rutas nacionales.

También habrá consultas sobre los haberes jubilatorios, los salarios, los programas sociales y las políticas laborales.

En materia sanitaria, los senadores solicitaron información sobre el funcionamiento del PAMI, los hospitales públicos y el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.

La salida de Adorni y el caso Bolsonaro

Entre los asuntos políticos, la oposición buscará esclarecer las circunstancias que derivaron en la renuncia de Manuel Adorni y su posterior alejamiento del Gobierno.

Otro de los puntos será el paso por territorio argentino del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los legisladores solicitaron explicaciones sobre los controles migratorios y una eventual asistencia de funcionarios nacionales para facilitar su traslado.

El cuestionario también incluye pedidos de información sobre el caso $LIBRA, las denuncias de presunta corrupción en la ANDIS y el destino de las reservas de oro del Banco Central.

La presentación de Santilli se realizará en la antesala del debate parlamentario por la suspensión de las PASO, una de las iniciativas electorales que impulsa la Casa Rosada.