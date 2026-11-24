El Ejecutivo nacional busca incorporar los recursos necesarios para financiar la normativa en el proyecto que deberá debatir el Congreso.

A cinco días de la sanción de la nueva Ley de Discapacidad, el Gobierno nacional busca garantizar su financiamiento mediante el Presupuesto 2027, que será tratado este miércoles 25 de noviembre en la Cámara de Diputados.

El oficialismo incorporó modificaciones al proyecto original para asegurar la disponibilidad de recursos destinados a pensiones no contributivas, cobertura médica y programas de prevención y atención de personas con discapacidad.

De dónde saldrán los fondos

El artículo 35 del proyecto establece que las prestaciones serán financiadas mediante partidas correspondientes al Ministerio de Salud. En caso de resultar insuficientes, se podrán utilizar recursos adicionales del Tesoro Nacional.

Además, la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, quedará facultada para realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para sostener los beneficios.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

La normativa, aprobada por unanimidad en el Senado con 71 votos afirmativos, establece un régimen permanente que reemplaza la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre.

Entre sus principales disposiciones contempla:

Pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima.

Compatibilidad de las pensiones con el empleo formal, bajo determinadas condiciones.

Continuidad de la cobertura médica de Incluir Salud.

Actualización automática de los aranceles de los prestadores.

Cancelación de las deudas pendientes con el sector.

La preocupación por el financiamiento en Salta

El domingo por Aries, la directora de Discapacidad de Salta, Isabel Soria, había manifestado su preocupación por los recursos necesarios para implementar la nueva legislación.

"Incluir Salud le debe muchísimo dinero a las provincias", aseguró la funcionaria, quien advirtió sobre atrasos de entre tres y cuatro meses en la cobertura de medicamentos y tratamientos.

Soria también anticipó gestiones ante las autoridades nacionales para conocer qué responsabilidades deberán asumir las provincias y cómo se financiarán las prestaciones cuando se agoten las partidas asignadas.