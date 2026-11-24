La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a expresar sus aspiraciones presidenciales y aseguró que cuenta con la preparación necesaria para asumir la conducción del país.

La exministra de Seguridad manifestó que le gustaría volver a competir por la Presidencia, aunque vinculó esa posibilidad a la construcción de una representación social fuerte y evitó circunscribir sus declaraciones a la coyuntura electoral.

"Tengo las condiciones para tomar decisiones", afirmó Bullrich, al reivindicar su preparación para ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Las aspiraciones presidenciales de Bullrich

En octubre, la legisladora ya había reconocido sus intenciones de llegar a la Casa Rosada, aunque sostuvo que Javier Milei tenía prioridad para encabezar la fórmula presidencial del oficialismo en las elecciones de 2027.

Bullrich fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. Tras quedar fuera del balotaje, respaldó a Milei y posteriormente se incorporó a su gabinete como ministra de Seguridad.

Actualmente, la senadora conduce el bloque oficialista en la Cámara alta y tiene un papel central en las negociaciones parlamentarias para impulsar la reforma electoral que promueve el Gobierno nacional.