Un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Presupuesto y Hacienda, iniciaron el debate sobre un proyecto que busca darle "sostenibilidad financiera y fortalecimiento prestacional" a las clínicas y sanatorios privados del país.

Al inicio del encuentro, el presidente de la comisión, el jujeño Manuel Quintar, -cuya familia posé clínicas y sanatorios- sostuvo que “el sistema de salud privado está atravesando una permanente crisis hace más de 25 años. Creo que este Gobierno se ha caracterizado por querer atacar los problemas de raíz y buscar soluciones que perduren en el tiempo y de una vez por todas salir de la emergencia sanitaria nacional”, afirmó.

Además, indicó que “es un proyecto que tiene amplio consenso" y planteó que "la salud privada tiene alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en forma directa y es momento de darle un manto de tranquilidad y seriedad al tratamiento de la salud de los argentinos”.

En su carácter de médico -y también propietario de una clínica-, el diputado salteño Bernardo Biella (Argentina Federal) explicó su iniciativa: “Desde la pandemia y, poco antes, la salud ha sido lo que nos ha brindado poder hacer cualquier tipo de actividad. Con la pandemia aprendimos que sin salud no tenemos nada”.

“El sistema de salud privado maneja más del 50% de los ciudadanos en lo que respecta internación y asistencia con más de 1.900 instituciones. Hace 21 años, con esa debacle económica que hubo, las obras sociales se declararon en quiera y los prestadores sufrieron el embate y se declaró una emergencia económica que tiene más de 25 años., pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto sin tener previsibilidad en las instituciones de salud privada?”, planteó el salteño.

Biella señaló que la inflación en salud “ocurre en dólares lo que desfinancia aún más las clínicas y sanatorios”. Así, indicó que existen casi 300 obras sociales y que “el eslabón más débil de la cadena es el sistema privado de salud. Las instituciones sanatoriales pasan a ser financiadores del sistema de salud, pero a pérdida porque hasta que pagan la inflación se come el costo”.

Según el diputado, médico y empresario salteño, la iniciativa busca dar previsibilidad a las obras sociales en la optimización de ingresos y ordenamientos de pagos y está basado en cuatro pilares: una moratoria hasta 180 cuotas, un recupero de IVA, la deuda del PAMI y cuenta esencial sanatorial “inembargable para pagar los insumos”. Respecto de este último punto, indicó que al día de hoy muchas instituciones “no están al día ni con sus aportes, ni con sus impuestos”.

“Este proyecto busca el equilibrio fiscal al mediano plazo, ya que gracias a la regularización de los aportes de clínicas y sanatorios este equilibrio pueda mejorar con los aportes de las instituciones privadas. Los que pagan al día tendrán exenciones impositivas entre el 25% al 50% de ganancias. Todo esto beneficiaría a los pacientes, la idea de mantener un sistema de salud privado de pie que pague sus impuestos y tenga estabilidad y previsibilidad es teniendo un sistema autosustentable sin emergencias”, explayó.

De forma breve, María Gabriela Flores (LLA) -que también posee empresa en el sector y es cofirmante del proyecto-, aseguró que “la salud es indispensable”, y manifestó: “Espero que podamos darle a la medicina privada el lugar que se merece para que continúe siendo, no solo un efector de salud, sino para que continúe investigando, invirtiendo y mejorando la calidad de nuestros médicos, lo que será mejorar la calidad de todo nuestro sistema de salud porque sin salud no hay nada”.