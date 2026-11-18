La Cámara de Diputados de Salta otorgó este martes media sanción al proyecto de ley impulsado por la diputada provincial Mónica Juárez, que busca fortalecer la detección temprana del Alzheimer, mejorar la atención integral y acompañar a las familias que conviven con esta enfermedad.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del reconocido neurólogo Facundo Manes, propone avanzar hacia una respuesta del Estado frente a una problemática que afecta no solo a quienes reciben el diagnóstico, sino también a todo su entorno familiar.

“Detrás de cada persona con Alzheimer hay una familia que también necesita ser cuidada. Esta ley busca que nadie tenga que atravesar la enfermedad en soledad”, destacó Juárez.

La legisladora remarcó que la media sanción representa un avance importante en materia de salud pública y destacó la necesidad de promover políticas de prevención, información y acompañamiento.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado provincial.