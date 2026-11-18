La Municipalidad de Salta lanzó la cuarta edición de “Palpitando la Navidad”, un concurso que invita a los vecinos a crear árboles navideños con materiales reciclables. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de noviembre y los trabajos serán exhibidos en el Centro Cívico Municipal, donde el público también podrá participar de la elección.

En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, explicó que la propuesta busca promover la reutilización de materiales y la creatividad de los participantes.

“A partir del lanzamiento, no se tira más una botella, una tapita, una ficha, una cartulina, y esto también nos invita a agudizar el ingenio. Hemos tenido una muy buena recepción para esto”, señaló.

El concurso contará con tres categorías. La primera evaluará la originalidad, los materiales utilizados y la presentación del árbol; la segunda reconocerá la historia detrás de cada creación; y la tercera que involucra a salteños.

“La tercera categoría es muy divertida, es el voto popular. Todas las personas que vayan al Centro Cívico Municipal a hacer sus trámites van a poder recorrer la galería de arbolitos y votar”, detalló.

Además, se realizará un sorteo entre los participantes que no hayan obtenido premios en las categorías anteriores. Entre los reconocimientos anunciados habrá una bicicleta, un horno eléctrico, un televisor de 32 pulgadas y otros premios sorpresa. La premiación está prevista para el 18 de diciembre.

Podrán participar personas mayores de 18 años que residan en Salta capital. Los menores también podrán hacerlo acompañados por un adulto responsable. La convocatoria está abierta a familias, merenderos, comedores, clubes barriales y grupos de adultos mayores.

“A nivel nacional estamos pasando un momento de crisis muy importante que se nota, y esto es una forma también de poder pensar en las cosas lindas que tiene este hermoso momento de la Navidad y seguir fortaleciéndonos como comunidad”, expresó.