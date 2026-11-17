Un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos. El Gobierno nacional dispuso un aumento del 100% en todos los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), una medida que también afectará a los salteños desde el próximo sábado 21 de noviembre.

La suba alcanza todas las modalidades: el DNI común pasará de $10.000 a $20.000, mientras que quienes necesiten obtenerlo al instante deberán desembolsar $114.000. Los pasaportes tampoco se salvan del incremento y tendrán aumentos del 30%.

Cuánto costará sacar el DNI en Salta

Los nuevos valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) son:

Trámite Precio actual Desde el 21/11 DNI común $10.000 $20.000 DNI exprés $26.000 $52.000 DNI en 24 horas $41.000 $82.000 DNI al instante $57.000 $114.000

En todos los casos, el aumento es del 100%, por lo que los ciudadanos deberán pagar exactamente el doble que hasta ahora.

Los pasaportes también aumentan: hasta $429 mil

La actualización de los pasaportes será del 30%, aunque los montos finales también representan un gasto considerable para quienes necesitan viajar al exterior.

Trámite Precio actual Desde el 21/11 Pasaporte común $100.000 $130.000 Pasaporte exprés $200.000 $260.000 Pasaporte inmediato $330.000 $429.000

Los aumentos se actualizarán cada seis meses

La disposición nacional contempla además un mecanismo de actualización semestral de los aranceles, que tomará como referencia la inflación informada por el INDEC.

Esto significa que los nuevos precios no serán necesariamente definitivos, ya que podrán volver a modificarse dentro de seis meses.

Por otra parte, se mantendrá la gratuidad del primer DNI para los recién nacidos de hasta seis meses de edad.

Hasta el viernes se podrán pagar los precios anteriores

Desde el Registro Civil de Salta aclararon que los nuevos valores fueron establecidos exclusivamente por el RENAPER, organismo dependiente del Gobierno nacional.

La titular del organismo provincial, Fernanda Ubiergo, explicó que la Provincia no interviene en la fijación de los aranceles, sino que se encarga de recibir y gestionar los trámites.

Los salteños que necesiten renovar su documentación podrán hacerlo con las tarifas anteriores hasta el viernes 20 de noviembre inclusive.