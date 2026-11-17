Imagen generada con IA

En Compartiendo su Mañana, por Aries, la comparación de dos pronósticos para Salta abrió la consulta: un celular marcaba 50% de probabilidad de lluvia y una computadora mostraba 35% para la noche. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que las aplicaciones pueden tomar datos de distintos modelos.

Entre los ejemplos, citó el modelo estadounidense GFS y el del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Escobar señaló que cada uno representa de manera diferente las condiciones de la atmósfera y el relieve. Para elaborar sus pronósticos, dijo que compara varios modelos con la información del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué indica la probabilidad de lluvia

"Los pronósticos son probabilísticos y no deterministas", explicó Escobar. Con aire cálido, humedad e inestabilidad, puede formarse un chaparrón aislado. El porcentaje expresa la posibilidad de que llueva y deja margen de incertidumbre sobre el lugar y la hora.