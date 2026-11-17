Este martes 17 de noviembre abrió la inscripción para iniciar o completar el secundario en la Escuela de Emprendedores de la ciudad de Salta. El trámite es presencial en avenida Independencia 910, hasta el jueves 19 de noviembre. La atención es de 9 a 13.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, el coordinador de contenidos de la Escuela, Matías Giliberti, explicó que el programa admite a personas desde los 18 años, sin límite máximo de edad.

Las clases son virtuales y asincrónicas, por lo que cada estudiante puede acceder a los contenidos en el horario que tenga disponible. La plataforma habilitará períodos para rendir.

Qué documentación hay que presentar

Para inscribirse se requiere una fotocopia del DNI y un correo electrónico activo. Quienes quieran comenzar desde primer año deben llevar el certificado de finalización de séptimo grado.

Quienes ya hayan cursado parte del secundario deben presentar una constancia de estudios para que se evalúen las equivalencias y se determine qué materias les faltan.