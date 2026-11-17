La canasta de crianza alcanzó los $754.869 mensuales para los chicos de 6 a 12 años en octubre de 2026. Fue el monto más alto entre los cuatro tramos de edad que releva el INDEC, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Cuánto costó criar a un hijo según la edad

Para los menores de un año, el costo mensual fue de $591.320. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta llegó a $704.198.

Para los chicos de 4 a 5 años, el monto fue de $600.445. En el tramo de 6 a 12 años, alcanzó los $754.869.

Qué incluye la canasta de crianza

El indicador suma los gastos en bienes y servicios, como alimentación, vestimenta, vivienda, educación y transporte, y el valor del tiempo destinado al cuidado. Para estimar este último componente, el INDEC toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares dedicado a la asistencia y el cuidado de personas.

En el tramo de 6 a 12 años, los bienes y servicios representaron $390.516 y las tareas de cuidado, $364.353.