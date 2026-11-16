Metán: dejaron sin efecto el llamado para refaccionar la parroquia

La Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas dejó sin efecto el llamado para refaccionar y poner en valor la parroquia San José de Metán. La decisión se publicó este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial de Salta N.º 22.309.

Por qué se frenó la contratación

La Resolución N.º 18 dispuso cancelar el procedimiento de adjudicación simple tras un informe del Programa de Casco Histórico. La revisión requiere modificar aspectos sustanciales de la documentación técnica de la obra.

El llamado tenía un presupuesto oficial de $88.369.846,49, con IVA incluido y a valores de octubre de 2025. Preveía un plazo de ejecución de 60 días corridos.

Qué pasa con los pliegos comprados

La Provincia ordenó devolver el importe a las empresas y particulares que adquirieron el pliego. Para recibir el reintegro deberán acreditar el pago. La resolución no fija una nueva fecha para el llamado.