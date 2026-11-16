Sáenz pidió a Nación “empatía con el interior” tras el temporal en Embarcación

Gustavo Sáenz cuestionó la falta de contacto del Gobierno nacional tras el temporal que golpeó a Embarcación. Durante su recorrida ayer domingo, el gobernador sostuvo que la Agencia Federal de Emergencia no se había comunicado con la Provincia para ofrecer asistencia.

Qué le reclamó Sáenz a la Agencia Federal de Emergencia

El mandatario recordó que el organismo fue creado para intervenir en situaciones como la que atraviesa Embarcación. “Lamentablemente nadie se ha comunicado para ver cómo podían acompañar y ayudar”, afirmó en declaraciones difundidas por el Gobierno de Salta este lunes.

Sáenz pidió que las autoridades nacionales “muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina” y planteó que la coordinación entre Nación y Provincia permitiría dar respuesta a las familias afectadas.

Cómo sigue la asistencia en Embarcación

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta informó que la asistencia llegó a más de 300 familias de 21 barrios. Los equipos distribuyeron alimentos, agua envasada, chapas y colchones. El municipio continuará con las visitas domiciliarias y las entregas.

El balance provincial indicó que el servicio de agua potable ya se había restablecido. En cuanto a la electricidad, el suministro se había recuperado para el 90,47% de los usuarios, con 594 todavía afectados.