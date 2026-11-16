Alacranes en Salta: la guardia del Hospital del Milagro atendió 269 casos en lo que va del año

Nancy encontró dos alacranes en el baño de su casa, otro en el comedor y un cuarto en el cordón cuneta de la vereda. Ocurrió de noche, en barrio Norte Grande, en la ciudad de Salta. En Pelo & Barba, por Aries, la vecina contó que los hallazgos se repiten desde hace unos tres años y que le preocupa especialmente que sus hijos puedan sufrir una picadura.

“Me da miedo porque tengo niños en casa”, dijo. También señaló que en su sector se realizan pocas tareas de limpieza y descacharrado y que hace falta mayor colaboración de los vecinos para mantener limpios los alrededores.

Qué casos llegan a la guardia del Señor del Milagro

La guardia del Hospital Señor del Milagro atendió 269 casos de picaduras de alacrán en lo que va del año. El infectólogo Adrián Edelcopp explicó, por Aries, que las consultas se registran durante casi todo el año y que en esta época aumenta la exposición a los alacranes

El médico describió dos situaciones frecuentes: bajar de la cama descalzo durante la noche y ponerse el calzado sin revisarlo. También explicó que los alacranes pueden aparecer en sectores húmedos de la vivienda y que controlar las cucarachas, de las que se alimentan, ayuda a reducir su presencia.

El informe epidemiológico de la provincia contabilizó 354 notificaciones hasta el 31 de octubre. De ese total, 298 correspondieron al departamento Capital, el 84,2%.

Qué hacer ante una picadura

Edelcopp explicó que el síntoma más frecuente es el dolor intenso, que puede sentirse como ardor u hormigueo. Advirtió que los niños pequeños y los adultos mayores con enfermedades previas pueden presentar cuadros más severos. Entre los signos de alarma mencionó náuseas, vómitos, dolor abdominal y dificultad para respirar. El médico indicó que el hospital dispone de antiveneno para los casos que lo requieran.

Ante una picadura, Salud Pública recomienda buscar atención médica de inmediato, sin esperar a que aparezcan otros síntomas. Mientras se procura asistencia, se puede aplicar frío en la zona. En la ciudad de Salta, la indicación es acudir a la guardia del Hospital Señor del Milagro. En el interior, al hospital de la zona.