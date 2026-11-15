Insolación y deshidratación: qué reveló el informe médico sobre la muerte del padre y sus tres hijas en Salta

Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 4, 5 y 8 años, fueron hallados sin vida el sábado 14 de noviembre cerca de un camino vecinal en inmediaciones de Alto La Sierra. La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Cómo fue la búsqueda

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que los cuatro habían salido en moto el viernes 13 al mediodía desde María Cristina, en Formosa, rumbo a Alto La Sierra. La pareja del hombre reportó la desaparición esa misma tarde, después de perder contacto con ellos.

El rastrillaje comenzó tras el aviso y se interrumpió por la noche debido a la oscuridad y las dificultades del terreno. Los cuerpos fueron encontrados cuando la búsqueda se retomó el sábado por la mañana.

Qué determinó el examen médico

El médico de la Policía que examinó los cuerpos atribuyó los fallecimientos a un cuadro cardiorrespiratorio por insolación y deshidratación aguda. El fiscal dispuso la intervención de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para esclarecer lo ocurrido durante el viaje.