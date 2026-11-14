Golpe al narcomenudeo en Salta: tres detenidos y 600 dosis secuestradas

Dos hombres y una mujer quedaron a disposición de la Justicia tras allanamientos por presunta venta de drogas en la ciudad de Salta y en El Quebrachal. La Policía de Salta reportó el secuestro de cerca de 600 dosis de cocaína y marihuana entre ambos procedimientos.

Dónde se hicieron los allanamientos

En villa Floresta, en la capital salteña, detuvieron a un hombre y una mujer. El operativo se realizó con intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y el Colegio de Jueces de Garantías.

En barrio Santa Rosa, en El Quebrachal, quedó detenido un hombre de 27 años. En ese procedimiento intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

Cómo se iniciaron las investigaciones

La Dirección General de Drogas Peligrosas inició las pesquisas a partir de información aportada por vecinos a través del sistema de Denuncias Web. Con los datos reunidos, solicitó las órdenes de allanamiento.

Además de la droga, la Policía secuestró dinero en efectivo y otros elementos para las causas. Las tres personas quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.