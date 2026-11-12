“El Estado es responsable”: convocan a marchar por Gregorio Ramos

Familiares, allegados y organizaciones sociales convocaron para este jueves 12 de noviembre, a partir de las 10, a una movilización en la esquina de Buenos Aires y San Martín para exigir justicia por la muerte de Gregorio Ramos, conocido como “Gogo”, quien falleció tras recibir disparos durante un procedimiento policial en el barrio 6 de Septiembre.

Desde la organización denunciaron que se trató de un caso de gatillo fácil y reclamaron que se investigue la responsabilidad de todos los efectivos que participaron del operativo. “Estamos convocando una movilización para exigir justicia por Gregorio Ramos y denunciar que el Estado es responsable de los casos de gatillo fácil”, expresaron.

Según el relato de quienes acompañan a la familia, Ramos no estaba protagonizando disturbios ni agrediendo a ninguna persona cuando cuatro policías, tres hombres y una mujer, se acercaron al lugar. Aseguran que, al levantarse y comenzar a correr, uno de los efectivos le disparó por la espalda con una escopeta.

La familia sostiene que el hombre, quien tenía retraso madurativo y dificultades auditivas y visuales, pudo haberse asustado ante la presencia policial. También denuncia que los cuatro uniformados abandonaron el lugar en el patrullero sin prestarle asistencia ni informar lo sucedido.

Siete impactos de perdigones y cuatro policías imputados

De acuerdo con la información preliminar de la autopsia difundida por los representantes de la familia, Ramos recibió siete impactos de perdigones de plomo: tres en la pierna izquierda, dos en la derecha y otros dos en la espalda.

Uno de los proyectiles habría comprometido órganos vitales, provocándole la muerte. Desde el entorno de la víctima también cuestionaron la demora en recibir asistencia médica y señalaron que llegó sin vida al hospital San Bernardo.

La investigación judicial tiene a cuatro policías imputados. Uno de ellos está acusado de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido durante el ejercicio de la función policial.

Los otros tres efectivos enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Según la acusación, habrían omitido información relevante sobre lo sucedido durante el procedimiento.

La Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para el principal acusado, mientras que los otros tres policías cumplen arresto domiciliario por un plazo inicial de 30 días.

La familia exige que se investiguen todas las responsabilidades

Los familiares y sus representantes legales sostienen que todavía quedan circunstancias por esclarecer, especialmente respecto de la actuación de los efectivos después de los disparos.

“Vamos a hacer todo lo necesario, todo lo posible para que se investigue y se determine la responsabilidad de todos los policías que participaron en este hecho”, expresaron desde el entorno de Ramos.

La movilización busca mantener vigente el reclamo de justicia y exigir que se esclarezcan las circunstancias de la muerte, mientras continúan las medidas de investigación ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.