Detuvieron a un hombre por la agresión a un niño cerca del Club Sanidad

La Policía de Salta detuvo el viernes a un hombre señalado como presunto involucrado en el ataque a un niño de 12 años en barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad.

El ataque ocurrió cerca del Club Sanidad

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 12 de noviembre. El niño sufrió una lesión con un elemento cortante y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Su madre había contado en Facebook que iban al club para que su hijo entrenara y que lo agredieron cuando bajaron del colectivo de la línea 6A.

El sospechoso fue detenido en barrio Patricia Heitman

Por disposición de la Fiscalía Penal 1 del Distrito Centro, efectivos de la División Investigaciones Norte allanaron una vivienda el viernes por la mañana. Allí aprehendieron al hombre y secuestraron elementos que serán incorporados a la causa.