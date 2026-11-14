Detuvieron a un hombre por la agresión a un niño cerca del Club Sanidad

Cayó en un control vial: circulaba en una camioneta buscada por la Justicia
Ivana ChañiPoliciales14/11/2026
La Policía detectó el vehículo durante un control en el kilómetro 1587, en la capital salteña. El conductor, de 41 años, fue demorado.
La Policía de Salta detuvo el viernes a un hombre señalado como presunto involucrado en el ataque a un niño de 12 años en barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad.
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 12 de noviembre. El niño sufrió una lesión con un elemento cortante y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.
Su madre había contado en Facebook que iban al club para que su hijo entrenara y que lo agredieron cuando bajaron del colectivo de la línea 6A.
Por disposición de la Fiscalía Penal 1 del Distrito Centro, efectivos de la División Investigaciones Norte allanaron una vivienda el viernes por la mañana. Allí aprehendieron al hombre y secuestraron elementos que serán incorporados a la causa.