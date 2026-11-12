Desplegaron controles contra el narcotráfico en rutas de Salta

La Policía de Salta realizó un operativo de prevención del narcotráfico en rutas y accesos de distintas localidades de la provincia. Durante los controles, los efectivos inspeccionaron 277 vehículos e identificaron a 269 personas, sin que estas cifras impliquen que se hayan detectado delitos o sustancias ilegales.

El despliegue estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la participación de los departamentos de Operaciones de las zonas Centro, Sur y Norte, que trabajaron de manera simultánea.

Los puestos de control se instalaron en el ex peaje AUNOR, Gallinato, Viñaco y Río Las Pavas. También se realizaron procedimientos sobre las rutas nacionales 40, 16, 50 y 34, en jurisdicción de Cafayate, Payogasta, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Orán, Pichanal y Tartagal.

En estos puntos, los efectivos llevaron adelante controles vehiculares e identificación de personas, con el objetivo de prevenir y detectar posibles situaciones relacionadas con el transporte de sustancias estupefacientes.

El operativo fue supervisado por el director general de Drogas Peligrosas, Juan Marcelo Contrera.

Según informó la Policía, las intervenciones forman parte de las tareas preventivas que se realizan en distintos corredores de circulación de la provincia. El reporte oficial no menciona detenciones ni secuestros de drogas durante los controles.