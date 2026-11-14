Devolvieron 64 celulares en la ciudad de Salta: cómo los localizaron

La Policía de Salta devolvió el viernes 13 de noviembre 64 celulares a sus propietarios. Los equipos habían sido recuperados en investigaciones que comenzaron a partir de denuncias por sustracción.

Cómo localizaron los celulares denunciados

La División Investigación Centro-Oeste analizó las denuncias y utilizó sistemas de localización para detectar dónde se activaban los teléfonos. Así, los investigadores identificaron a las personas que tenían los dispositivos.

De acuerdo con la investigación policial, la mayoría de las sustracciones habría ocurrido en la vía pública y en lugares de gran concurrencia.

Por qué conviene denunciar la sustracción

La Dirección General de Investigaciones recordó que la denuncia permite iniciar la búsqueda del equipo, incluso si pasó tiempo desde el hecho. Puede radicarse de manera presencial o a través de los canales oficiales habilitados.

La Policía también recomendó verificar la procedencia de los celulares antes de comprarlos, tanto en plataformas digitales como en la vía pública.