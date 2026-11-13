Entre libros y canciones: dos propuestas para agendar en Salta

En su columna de cultura y espectáculos en N&N, por Aries, Andrea Sztychmasjter destacó dos citas en la ciudad de Salta: una charla con la escritora Jimena de los Ríos sobre cómo nacieron sus novelas y un concierto en el que Elena Roger recorrerá su repertorio de musicales, tango y canción francesa.

Jimena de los Ríos cuenta cómo escribió sus dos novelas

El Club de Lectura Babel realizará este viernes 13 de noviembre a las 18 un nuevo encuentro de su ciclo de autoras salteñas en Pazo Café, Balcarce 735. Fátima Taruselli entrevistará a Jimena de los Ríos sobre el proceso de escritura de Las ramas que el árbol olvida y Crónicas de la raíz.

La entrada incluye una consumición, según informó Sztychmasjter en Aries. Las reservas se reciben al 387 506 1553.

Elena Roger canta el sábado 21 en el Teatro Provincial

Elena Roger se presentará el sábado 21 de noviembre a las 21 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en Zuviría 70. Acompañada por Nicolás Guerschberg al piano, interpretará canciones como “No llores por mí, Argentina”, “La vie en rose” y “Balada para un loco”.

Las entradas van de $40.000 a $60.000, más cargo de servicio, según la ubicación. Se venden en la boletería del teatro y a través de la plataforma.