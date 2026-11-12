Murió Paolo el Rockero, el personaje que llevó a Jorge Montejo de Badía a VideoMatch

El actor y humorista Jorge Juan Montejo, conocido por interpretar a Paolo el Rockero, murió a los 68 años. Según informó Noticias Argentinas, falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde llevaba varios días internado por un cuadro de pulmonía.

De Badía & Cía. a Los bañeros

Montejo presentó a Paolo en 1986 en Badía & Cía., el ciclo de Juan Alberto Badía. Con la estética de un hippie de los años setenta, el personaje se hizo conocido en la televisión y pasó por programas como VideoMatch, Feliz Domingo y Peligro sin Codificar.

También llevó su humor al cine en películas como Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror. Con el tiempo se alejó de los grandes medios y regresó a Tandil.