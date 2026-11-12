La Semana del Mercado Artesanal de Salta llega a Buenos Aires

Del 16 al 23 de noviembre, artesanos de distintas localidades salteñas expondrán y venderán sus productos en Buenos Aires, en el marco de la Semana del Mercado Artesanal de Salta. La propuesta se desarrollará en la Casa de Salta, ubicada en avenida Roque Sáenz Peña 933, y permitirá al público conocer piezas elaboradas con técnicas y materiales característicos de diferentes regiones de la provincia.

La muestra podrá visitarse de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita. Además, el jueves 19 de noviembre habrá un horario especial extendido hasta la medianoche.

Durante la semana se podrán encontrar trabajos de joyería, piezas en alpaca, soguería, talabartería, textiles, bateas de pacará y cuchillería artesanal. La exposición también incluirá productos gastronómicos regionales.

Entre los participantes estarán la Asociación Artesanos de la Estación, la Comunidad Indígena Coyas Unidos, la Asociación de Artesanos Caimanta, la Asociación Caykus Artesanos Salteños y la Asociación Salteña del Valle de Animaná.

También formará parte de la propuesta la Cooperativa de Productores Vitivinícolas Cafayate Valles Calchaquíes Trassoles, que llevará productos de la región.

Esta edición contará, además, con la participación especial del Mercado Artesanal de Seclantás «La Casa de la Magia», junto con representantes de Luracatao, quienes compartirán sus producciones y saberes tradicionales.

La actividad es organizada conjuntamente por la Casa de Salta y el Mercado Artesanal de Salta, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial. Además de ofrecer un espacio de venta directa, busca dar a conocer el trabajo de los artesanos y acercar al público las tradiciones culturales de las distintas regiones salteñas.