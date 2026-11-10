Presentarán en Jujuy un libro sobre Lola Mora escrito por el salteño Patricio Colombo Murúa

En el marco del 35° aniversario de la subsede Jujuy de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), se presentará el libro Lola Mora, del escritor e historiador salteño Patricio Colombo Murúa, una obra dedicada a reconstruir la vida y el legado artístico de una de las figuras más destacadas de la cultura argentina.

La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 18, en el Centro Cultural Lola Mora, ubicado en calle Víctor Hugo y ruta 56, en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy.

El libro recorre la historia de la escultora desde sus orígenes en el norte argentino hasta su consagración artística en Roma, con especial atención a sus obras más emblemáticas y su contribución al patrimonio cultural del país.

Una colección dedicada a la historia de Salta

La publicación forma parte de la colección Salta en la historia política y cultural de la Argentina, impulsada por EUCASA, editorial de la Universidad Católica de Salta, junto al Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos.

El proyecto comenzó en 2021 y ya cuenta con 21 títulos publicados sobre personalidades salteñas que realizaron aportes significativos a la historia política, social y cultural argentina. Además, se encuentran en preparación nuevas obras previstas para 2027.

La presentación contará con las palabras de bienvenida de Inés Brandán Valy, directora de EUCASA, mientras que el presbítero Federico Prémoli, director del Instituto San Felipe y Santiago, estará a cargo de presentar el libro.

El cierre estará a cargo del propio autor, quien define a Lola Mora como una “mujer extraordinaria, luchadora inclaudicable, creadora incomparable de belleza” y una figura de proyección universal.

Quién es Patricio Colombo Murúa

Nacido en Salta en 1941, Colombo Murúa es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y fue rector de la Universidad Católica de Salta durante más de veinte años.

También se desempeñó como director nacional de Asuntos Universitarios, docente universitario y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL.

Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Educación, y autor de numerosos ensayos sobre historia, educación, economía y ética.