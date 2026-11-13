PAMI no abrió en Salta y los jubilados se enteraron cuando llegaron a hacer sus trámites

Las oficinas del PAMI en Salta permanecen cerradas este viernes 13 de noviembre, debido a la celebración del Día del Trabajador del organismo. Sin embargo, la falta de información generó malestar entre numerosos jubilados que llegaron desde temprano para realizar trámites y descubrieron que no habría atención al público.

Se constató que no había carteles informativos en la entrada de la dependencia. Durante la mañana, jubilados, personas con discapacidad y afiliados provenientes del interior provincial se encontraron con las puertas cerradas y debieron postergar sus gestiones hasta el lunes.

Viajó desde Cachi para hacer un trámite y encontró el PAMI cerrado

Uno de los casos más llamativos fue el de un afiliado que llegó desde Cachi para realizar una gestión urgente y se enteró del cierre cuando ya estaba en Salta.

"Vine del interior para ver a PAMI, para hacer un trámite, pero me doy con que no atienden", relató a Aries.

El hombre explicó que había gastado aproximadamente 30 mil pesos solamente en el pasaje de ida y que ahora deberá permanecer durante el fin de semana en la ciudad para intentar completar su trámite el lunes.

"¿Y qué me queda? Esperar. Será hasta el lunes ahora. No me queda otra salida", lamentó. Afortunadamente, aseguró que cuenta con familiares en Salta que podrían alojarlo durante esos días.

Jubilados denunciaron que nadie les avisó

Otra afiliada contó que había acudido al organismo para solicitar un cambio de odontóloga, pero tampoco sabía que las oficinas estarían cerradas.

"No, no, no", respondió cuando la periodista le preguntó si había recibido alguna comunicación sobre la suspensión de la atención.

La mujer explicó que necesitaba realizar la baja de su anterior profesional para poder atenderse con una nueva odontóloga, pero le indicaron que debía regresar recién el lunes.

Montero también relató el caso de una familia que había sido enviada desde una clínica hacia las oficinas del PAMI para resolver una gestión vinculada con la atención médica de su madre, sin conocer que la dependencia no abriría.

Por qué se celebra el Día del Trabajador del PAMI

Cada 13 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador del PAMI, una fecha que recuerda la movilización protagonizada por empleados del organismo en 1996, cuando defendieron la continuidad de la institución y sus fuentes laborales.

La jornada reconoce la tarea del personal que diariamente atiende las necesidades de jubilados y pensionados.

No obstante, se cuestionó la falta de comunicación hacia los afiliados, especialmente aquellos que deben recorrer largas distancias para realizar gestiones presenciales.

"Nadie quita que no puedan festejar, el tema es avisarle a los jubilados que hoy no van a abrir", señalaron durante la transmisión.