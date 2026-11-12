Jarsún: “Donde Gustavo determine que pueda ser necesario, ahí estaremos”

En diálogo con Carlina Toledo en 'No es una tarde cualquiera' -por Aries-, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, no descartó volver a ser candidato en el futuro, aunque dejó en claro que cualquier definición sobre su lugar en el escenario electoral dependerá del gobernador Gustavo Sáenz.

“Seguramente en algún momento me gustaría volver a participar. No sé cuándo, pero no lo puedo descartar, porque es lo que sé hacer, es lo que me gusta, es lo que me apasiona y, aparte, es lo que vengo construyendo todos estos años”, expresó en diálogo con Aries.

Jarsún evitó anticipar qué cargo podría disputar y sostuvo que las decisiones electorales deberán responder a la estrategia política del espacio que conduce Sáenz.

“Me parece que ese fue el camino, el de construir y, obviamente, donde Gustavo en este momento determine que yo pueda ser necesario, ahí estaremos”, expresó y agregó: “Gustavo es nuestro director técnico y él irá definiendo dónde tiene que jugar cada uno para que el equipo pueda tener mejor resultado. Confiamos en su visión, en su experiencia, en su olfato”.

Consultado por las versiones que lo señalaron como posible candidato a intendente de la ciudad de Salta, Jarsún negó haber expresado esa intención. “Yo no lo dije. Con Emiliano trabajo muy bien y eso es lo que más me preocupaba de esa noticia, porque que se empiecen a generar internas dentro de nuestro espacio, que para mí son innecesarias”, señaló.

En cuanto a su posicionamiento político, Jarsún consideró que su mayor fortaleza está en el interior provincial, aunque aclaró que será Sáenz quien determine qué papel podría cumplir en el futuro.

“Tengo mucho consenso en el interior, eso lo percibo porque me lo hacen sentir. Gustavo lo va imaginar independiente, yo creo que a él le sirvo por ir haciendo un trabajo de territorio, acompañándolo en lo que él necesite, eso es yo donde me siento fuerte”, expresó.