Media sanción a la disolución de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores salteña dio media sanción al proyecto de ley que establece la derogación de la Ley 8444, norma que crea la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta.

En tal sentido, el representante de La Poma, el senador Dani Nolasco, informó que la norma fue aprobada en agosto de 2024 y que instituyó la Caja para administrar un sistema de seguridad social y previsional que alcanza a profesionales del Colegio de Graduados de Nutrición, así como también a Servicio y Trabajo social, contemplando también la incorporación de otras profesiones.

No obstante, el legislador advirtió que la aplicación de este sistema ha dado lugar a dificultades y cuestionamientos por parte de los profesionales; el carácter obligatorio de afiliación, el monto a pagar y la imposibilidad de los profesionales de afrontarlo fueron algunos de los problemas detectados.

“La obligación de contribuir a un régimen previsional adicional es una carga difícil de cumplir, principalmente para quienes recién comienzan a ejercer la profesión”, aseguró Nolasco, y apuntó que la imposición de aportes obligatorios puede generar situaciones de desigualdad material y dificultades para sostener las prácticas profesionales.

Concluyendo, Nolasco señaló que el proyecto en cuestión nación de la necesidad de adoptar una solución legislativa para evitar la prolongación del conflicto y que no genere mayores costos para los involucrados.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.