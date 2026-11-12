El Gobierno acelera para cambiar las PASO antes de fin de año

A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral para introducir cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al próximo año. Tras varios meses de negociaciones, La Libertad Avanza intentará conseguir la media sanción en el Senado antes de diciembre y dejar el debate en Diputados para un eventual período de sesiones extraordinarias.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, presidida por el senador Agustín Coto, fue convocada para el próximo martes a las 15, en el Salón Illia. Según los planes que trascendieron desde la Casa Rosada, el oficialismo pretende obtener dictamen durante esa semana y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre.

Para avanzar, el Gobierno necesita el acompañamiento de senadores de bloques aliados, ya que una modificación de la legislación electoral requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Las negociaciones se intensificaron esta semana. El miércoles, Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron una reunión para avanzar en los acuerdos necesarios. Santilli es uno de los principales encargados de conseguir el respaldo de los legisladores que responden a gobernadores aliados.

Sin embargo, el apoyo al proyecto todavía no está garantizado. Durante los últimos meses surgieron diferencias sobre el alcance de la reforma y algunos bloques dialoguistas expresaron reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa.

Uno de los principales puntos en discusión es qué hacer con las PASO. Mientras el Gobierno impulsa cambios en el sistema electoral, las negociaciones parecen más encaminadas hacia una suspensión de las primarias que hacia su eliminación definitiva.

En medio de estas conversaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Senado avance con el proyecto en los próximos días.

“Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, declaró este jueves.

Horas después de esas declaraciones se confirmó la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será el primer paso para determinar si el oficialismo reúne los apoyos necesarios para llevar la reforma al recinto antes del cierre del período ordinario.